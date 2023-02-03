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09:16, 3 февраля 2023Мир

Названы истинные цели визита Блинкена в Китай

Аналитик CSIS назвал разрядку ситуации целью визита госсекретаря США Блинкена в Китай

Фото: Andrew Harnik / Reuters

Истинной целью поездки государственного секретаря США Энтони Блинкена в Китай является попытка «ускорить ход» холодной войны между Вашингтоном и Пекином до фазы разрядки, заявил китаист и аналитик вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Джуд Бланшетт. Его цитирует Reuters.

«Цель состоит в том, чтобы ускорить ход этой холодной войны до ее фазы разрядки, тем самым минуя фазу, подобную Кубинскому ракетному кризису», — сказал эксперт, добавив, что визит Блинкена призван устранить напряженность в двусторонних отношений, а также «восстановить их фундамент».

Ранее сообщалось, что Блинкен встретится с председателем КНР Си Цзиньпином во время февральского визита в Китай. Уточняется, что Блинкен станет первым за пять лет госсекретарем Соединенных Штатов, который встретится с китайским лидером. Встреча планируется во время двухдневного визита в КНР, который начнется в воскресенье, 5 февраля.

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Глеб Бажуткин
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