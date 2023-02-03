В Арктике зафиксировали самую затяжную грозу, длившуюся 55 минут

Ученые из Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) зафиксировали в высокоширотной Арктике самую затяжную грозу за всю историю наблюдений. Об этом сообщила пресс-служба ААНИИ.

Исследователи зафиксировали данные еще в июле 2022 года на крупнейшей российской гидрометеорологической обсерватории «Ледовая база Мыс Баранова», которая находится на Северной Земле. Длительность природного явления составила 55 минут.

В пресс-службе пояснили, что несвойственные для этих широт явления наблюдаются последние несколько лет. Так, первые официальные данные были получены в 2019 году в районе острова Большевик — гроза длилась 40 минут. В 2021 году атмосферное явление наблюдали дважды. Длительность первого составила 40 минут, второго — 25.

«Атмосферные явления на планете за последние 30 лет наблюдений претерпевают существенные трансформации. И тот факт, что грозовые облака добрались до высоких широт Арктики, является очередным свидетельством об изменениях циркуляции атмосферы», — объяснили в институте.

Там добавили, что одной из основных причин появления гроз в высокоширотной Арктике можно назвать потепление климата в этих широтах.

Ранее в Назарово Красноярского края заметили редчайшее явление — зимнюю грозу. Уточняется, что утром в городе были плюсовая температура и дождь, что нетипично зимой для этого региона. Позднее ветер усилился, дождь перешел в метель, и засверкала молния.