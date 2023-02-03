Токаев заглянул во двор к простому казаху и подарил зернодробилку

Президент Токаев заглянул во двор к жителю казахского села и подарил ему зернодробилку

Во время посещения Жамбылской области Казахстана президент республики Касым-Жомарт Токаев заглянул во двор простого жителя села. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что во время поездки политик посетил жителя села Костобе Саламата Рахманбердиева, который занимается разведением скота.

Сельчанин рассказал президенту о своих планах по продаже корма и приумножению поголовья скота. Токаев пожелал ему успехов и подарил зернодробильный аппарат.

Ранее сообщалось, что во время рабочей поездки в Жамбылскую область президент Казахстана посетил сельскохозяйственный производственный кооператив «Костобе-2019» в селе Талас. Во время визита Токаев побеседовал с фермерами и напомнил, что первым документом, подписанным им после избрания на пост главы республики, стал указ о концепции развития сельских территорий.