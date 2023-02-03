Превратившиеся в каток улицы российского города показали на видео

Очевидцы показали на видео превратившуюся в каток улицу Ярославля

Улицы Ярославля превратились в каток. Видео, снятое очевидцами, показали в одной из местных групп во «ВКонтакте».

В соцсетях пишут, что в Заволжском районе из-за образовавшейся наледи жители города не могут попасть в аптеку. Запись сделана, предположительно, на проспекте Машиностроителей. Россияне жалуются, что уже не первый день люди падают на этом участке.

Это же подтверждают и опубликованные кадры. На них видно, что упавшая на льду пожилая женщина не может подняться самостоятельно. Ей помогает подняться прохожий, но позже пенсионерка все равно падает. К комментарии к публикации говорится, что она получила перелом.

В ноябре 2022 года во Владивостоке Приморского края прошел ледяной дождь. Город превратился в каток, пострадали почти полсотни местных жителей.