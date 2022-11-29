Последствия травмировавшего полсотни россиян ледяного дождя показали на видео

Очевидцы показали на видео последствия ледяного дождя во Владивостоке

Во Владивостоке Приморского края прошел ледяной дождь. Город превратился в каток, пострадали почти полсотни местных жителей. Об этом со ссылкой на Минздрав российского региона пишет РИА Новости.

Из-за необычного природного явления были повреждены более сотни автомобилей. Около 50 человек обратились к врачам с травмами, трое госпитализированы.

Очевидцы публикуют видео, на которых зафиксированы последствия непогоды. На записи видно, что дороги покрылись ледяной коркой.

28 ноября из-за гололеда в Приморском крае на острове Русский недалеко от АЗС произошли десятки аварий. Одна из машин улетела в кювет и загорелась.