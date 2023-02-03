Американского журналиста обвинили в пересылке детской порнографии

Американского журналиста Мика арестовали по обвинению в пересылке детской порнографии

Американский журналист-расследователь, бывший продюсер компании ABC Джеймс Гордон Мик (James Gordon Meek), дома у которого прошли обыски ФБР, был арестован по обвинению в пересылке детской порнографии. Об этом сообщает Министерство юстиции США.

В Минюсте заявили, что во время ранее проведенного обыска представители силовых структур изъяли у Мика многочисленные устройства, предположительно, содержащие доказательства пересылки им детской порнографии.

Уточняется, что на некоторых гаджетах были обнаружены кадры с детьми, демонстрирующие действия сексуального характера. Помимо того, утверждается, что были найдены многочисленные переписки с пользователями, в которых они выражали одобрение сексуальному насилию над детьми. «В двух из этих бесед пользователь, которого ассоциируют с Миком, получил и распространил через платформу для обмена сообщениями в интернете материалы с сексуальным надругательством над детьми», — говорится в заявлении Минюста.

Мик был арестован во вторник, 31 января. Журналисту грозит от пяти до 20 лет лишения свободы.

Как отмечает Rolling Stone со ссылкой на утверждения прокуроров, расследование в отношении Мика началось после того, как файловый хостинг Dropbox уведомил Национальный центр пропавших без вести и эксплуатируемых детей (National Center for Missing and Exploited Children) о присутствии в одном из аккаунтов пяти роликов с, предположительно, сексуальной эксплуатацией детей. Последующая проверка показала, что видео представляли собой детскую порнографию и имели отношение к профилю журналиста.

Заявляется, что на кадрах сексуального насилия, якобы найденных у Мика во время обыска, были задействованы в том числе дети дошкольного возраста. Помимо того, по информации издания, журналист в переписке мог признаться в насилии над маленьким ребенком. По версии следствия, он также взаимодействовал с несовершеннолетними девочками в соцсетях с целью получить от них изображения сексуального характера.

В декабре The Rolling Stone рассказало, что Мик пропал после проведенного сотрудниками ФБР обыска в апреле. Представители компании ABC заявили, что журналист «совершенно неожиданно» уволился и впоследствии не работал на компанию. О его местонахождении также не было известно коллегам и соседям.

