Подросток бесследно исчез на сто дней и был найден мертвым около своей школы

SCMP: пропавшего подростка в Китае искали сто дней и нашли мертвым рядом со школой

Подросток в китайском городе Цанчжоу, провинция Цзянси, бесследно исчез из школы-интерната и был найден мертвым в пяти минутах ходьбы от учебного корпуса спустя сто дней. Об этом сообщает SCMP.

15-летний Ху Синьюй пропал в октябре. На сделанной 14 октября записи с камеры наблюдения видно, как школьник идет к общежитию перед вечерними занятиями. Между общежитием и учебным корпусом он исчез из поля зрения: эта зона оказалась не покрыта видеонаблюдением. Спустя шесть часов семье мальчика сообщили о его исчезновении. При нем не было наличных денег, а свои умные часы он оставил в комнате. Он взял только диктофон и карточку, которой расплачивался за школьную еду.

Поиски подростка велись на 40 гектарах леса около школы, в 72 прудах. Было обследовано 200 километров рек, 20 километров местности рядом с железнодорожными путями и три водохранилища. Тысячи местных жителей вышли на помощь и искали ребенка.

Надежда найти его живым растаяла на прошлой неделе, когда тело мальчика было найдено в лесу рядом с его школой. Местный житель обнаружил юношу на сотый день с момента его исчезновения. На Синьюе была та же одежда, что и в день исчезновения. Полицейские вызвали на место преступления родителей мальчика и их адвоката.

Рядом с телом был найден диктофон. Он был направлен специалистам для проведения анализа. Многие ожидали разгадки этого дела, но после находки тела у следствия появилось только больше вопросов. Любители расследований на китайской платформе Weibo начали спрашивать, почему организованные полицией масштабные поиски с привлечением служебных собак, дронов и тепловых камер не привели к обнаружению тела, которое, как оказалось, было в пяти минутах ходьбы от школы.

В полиции сообщили, что вскрытие уже было проведено, но результаты еще не опубликованы. Местные власти заявили, что полиция не обнаружила свидетельств того, что подросток был убит. Предположительно, школу он покинул сам.

Ранее сообщалось, что в штате Коннектикут, США, маршал нашел тело мужчины, которое несколько месяцев разлагалось в его квартире в окружении крыс. В ходе расследования полиция не выявила признаков насильственной смерти.