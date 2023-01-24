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07:00, 24 января 2023Из жизни

Тело мужчины нашли в окружении крыс через девять месяцев после смерти

В США умершего мужчину нашли через девять месяцев после смерти в окружении полчищ крыс

Фото: Michael Fortsch / Unsplash

В штате Коннектикут, США, маршал нашел тело мужчины, которое несколько месяцев разлагалось в его квартире в окружении крыс. Об этом сообщает Patch.

Маршал занимался оформлением документов на выселение и нанес визит в квартиру одного из жильцов. К своему удивлению, в помещении он обнаружил разлагающиеся останки, которые привлекли полчища грызунов.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, а также пожарные и работники департамента здравоохранения. По оценкам сотрудников правоохранительных органов, смерть наступила девять-десять месяцев назад. В ходе расследования полиция не выявила признаков насильственной смерти.

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Полиция занимается поиском родственников погибшего, который родился в марте 1966 года. Никаких других подробностей о мужчине не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Ирландии муниципальные рабочие разбирали заколоченный дом и обнаружили 20 лет пролежавшее в кровати истлевшее тело. Соседи думали, что мужчина, который вел затворнический образ жизни, переехал в Англию.

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Алиса Удовик
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Тело мужчины нашли в окружении крыс через девять месяцев после смерти
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