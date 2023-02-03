Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:03, 3 февраля 2023Россия

Зону ответственности Южного военного округа расширили на новые регионы России

МО заявило о расширении зоны ответственности Южного военного округа на 4 новых региона РФ
СюжетРеферендум в Херсонской области:

Фото: РИА Новости

Минобороны приняло решение расширить зону ответственности Южного военного округа на четыре новых региона России — Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), а также Запорожскую и Херсонскую области. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 3 февраля.

Эти субъекты были указаны в составе ЮВО на карте, которая представлена на сайте ведомства. В Минобороны пояснили, что увеличение зоны ответственности также связано с включением в состав Вооруженных сил страны объединений народной милиции ДНР и ЛНР.

ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области включили в состав России осенью 2022 года, по итогам проведенных там референдумов.

23 января стало известно, что глава Минобороны России Сергей Шойгу сменил командующих Западного и Южного военных округов.

Так, командующим ЮВО стал генерал-полковник Сергей Кузовлев, который с 13 декабря 2022-го командовал Западным военным округом (ЗВО). Его место занял генерал-лейтенант Евгений Никифоров.

До этого Шойгу назначил нового командующего войсками в зоне спецоперации на Украине — им стал глава Генерального штаба Валерий Герасимов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
ВСУ расстреляли сдававшихся сослуживцев из артиллерии
В Москве нашли способ фиксировать непропуск скорой помощи на дороге
Появились подробности о семье убившего сыновей и покончившего с собой россиянина
Звезду «Эйфории» арестовали за кражу дешевой блузки из магазина
Медведев описал будущее Украины
Поветкин оценил защиту Бетербиевым трех чемпионских титулов
В НАТО заявили о полетах ВВС России без опознавательных транспондеров
В России задумали рассчитывать нефтяные налоги по-новому
Москвичам предрекли мягкую погоду на выходных
На Украине возбудили дело против Пригожина
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.