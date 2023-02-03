Сергей Собянин рассказал о новых стандартах онкопомощи в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новых стандартах онкопомощи в столице

Накануне Всемирного дня борьбы против рака Сергей Собянин подвел итоги внедрения нового московского стандарта онкологической помощи, которое начали в 2019 году. Его основой стал комплексный подход к лечению в сочетании с максимальным вниманием к каждому пациенту, а также современные технологии и лекарственные препараты, написал мэр Москвы в своем блоге.

«О результатах можно судить по ключевым показателям. Выявление рака на ранних стадиях увеличилось до 65 процентов, на нулевой стадии — в 3,5 раза. Число госпитализаций выросло втрое — до 380 тысяч в 2022 году. Доля пациентов, состоящих на учете более пяти лет после постановки диагноза, выросла с 49 до 58,7 процента. И самый печальный, но и самый важный показатель: смертность в течение первого года после постановки диагноза снизилась вдвое — до 13,1 процента», — сообщил Сергей Собянин.

На базе самых крупных московских больниц организовали многопрофильные онкологические центры. В них есть весь спектр клинических возможностей: диагностика, хирургическое лечение, лекарственная терапия, диспансерное наблюдение и так далее. Все этапы оказания специализированной помощи осуществляются в одном месте. Это сокращает время постановки диагноза, повышает его точность и позволяет быстро начать лечение.

Благодаря современным патоморфологическим лабораториям врачи таких центров могут индивидуально подбирать пациентам таргетную и иммунную терапию. Новые технологии сократили сроки исследований, автоматизировали процесс обработки материалов и позволили оцифровать результаты.

Онкодиспансеры в Москве заменили центрами амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Сегодня они работают в городской клинической онкологической больнице № 1, городской клинической больнице (ГКБ) имени С. П. Боткина и Московском многопрофильном клиническом центре (ММКЦ) «Коммунарка». Там проводят практически все виды амбулаторных обследований и лечения. А специальные посты записи помогают пациентам быстро записаться на исследования, процедуры и консультации.

Помимо этого, в Московской городской онкологической больнице № 62 создали новую лабораторию онкоморфологии и молекулярной генетики, а в онкологической больнице № 1 открыли новый онкохирургический корпус.

«В 2023–2024 годах мы завершим обновление онкологической службы. Откроем новый лечебно-диагностический комплекс Московского клинического научного центра (МКНЦ) имени А. С. Логинова с двумя ЦАОП и мощнейшим отделением лучевой диагностики, оснащенным не только компьютерными и магнитно-резонансными томографами, но и аппаратами для ПЭТ/КТ и ОФЭКТ/КТ. Также новый комплекс будет оснащен современным оборудованием для проведения лучевой терапии с максимально точным наведением, что позволит минимально травмировать здоровые ткани и снизить число осложнений», — отметил мэр Москвы.

Центр 3D- и 4D-лучевой терапии также откроют в ММКЦ «Коммунарка», а в онкологической больнице № 62 в Сколкове в следующем году начнут принимать пациентов в новых корпусах.

Продолжается работа по раннему выявлению заболеваний органов пищеварения, которые лидируют в структуре онкологии. На базе ГКБ имени С. П. Боткина, ГКБ имени В. М. Буянова и ММКЦ «Коммунарка» созданы современные эндоскопические центры. Выявление рака пищевода на ранних стадиях выросло на 34 процента, желудка — на 19 процентов, кишечника — на 16 процентов.

«Чем раньше начато лечение, тем лучше результат. Избежать потери драгоценного времени помогают клиентские пути — заранее разработанные алгоритмы бесшовного ведения пациентов: от подозрения на злокачественное новообразование до пожизненного наблюдения после проведенного лечения. Успешно пройти клиентский путь поможет персональный помощник, которого получает каждый пациент с онкологическим диагнозом», — добавил мэр Москвы. Такие специалисты помогли уже больше 100 тысячам жителей столицы.

Москва первой в России досрочно перешла на новые федеральные клинические рекомендации по лечению наиболее распространенных видов рака. Пациентам назначают самые эффективные таргетные и иммунные препараты. Они точечно воздействуют на опухоль и позволяют свести к минимуму побочные эффекты.

Повысить качество лечения помогает и переход на единую цифровую платформу городского здравоохранения. Пациенты могут видеть в электронных медкартах результаты анализов, консилиумов, протоколы осмотров и назначения. Для выявления онкологии используют технологии компьютерного зрения, которое находит малейшие новообразования на снимках. Цифровую трансформацию недавно начали и в сфере патоморфологии.

По словам Сергея Собянина, большинство видов онкопомощи входит в базовую программу обязательного медицинского страхования. Сверх нее пациенты бесплатно получают 3D- и 4D-лучевую терапию в 13 городских, федеральных и частных клиниках.

«Открытие лучевых отделений в МКНЦ имени А. С. Логинова и “Коммунарке” позволит в несколько раз увеличить доступность этого вида лечения, который постепенно становится золотым стандартом онкологической помощи», — написал мэр Москвы.

Он также добавил, что в столице работает городской онкологический консилиум, в котором участвуют ведущие специалисты в этой области. Многие изменения в стандарте оказания помощи пациентам появляются благодаря Московскому онкологическому обществу.

По его инициативе в прошлом году начались исследования для формирования клинической базы применения новейших препаратов. По их итогам самые эффективные и безопасные лекарства могут рекомендовать к внедрению в практику московского здравоохранения.

«Новый московский стандарт онкологической помощи не является застывшей раз и навсегда догмой. Скорее это механизм непрерывных улучшений в лечении злокачественных новообразований, который уже несколько лет работает в Москве. И приносит реальные результаты — тысячи спасенных жизней людей», — заявил Сергей Собянин.

