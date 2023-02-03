69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
13:44, 3 февраля 202369-я параллель

В российском регионе пропало озеро

В районе якутского села Черкех обмелело и пропало озеро

Кадр: Сетевое издание «Якутское-Саха Информационное Агентство (ЯСИА)»

В Якутии в районе села Черкех обмелело и пропало целое озеро. Специалисты Института мерзлотоведения Сибирского отделения Российской академии наук (РАН) снарядили экспедицию, которая постарается разобраться в причинах этого явления, сообщил старший научный сотрудник лаборатории подземных вод и геохимии криолитозоны Леонид Гагарин порталу ЯСИА.

По словам российского ученого, говорить о причинах произошедшего пока рано. Он заверил, что предварительные результаты исследований в российском регионе станут известны после 6 февраля. «Нельзя сказать, что случай необычный. Такое порой происходит, в том числе и в Якутии, но в последнее время — все чаще», — заявил Гагарин.

Он допустил, что обмеление водоема может быть связано с процессами, которые в декабре привели к появлению в Хангаласском районе ручья, вода в котором не замерзала даже в 40-градусные морозы. Как выяснили тогда специалисты, поток воды образовался из-за спуска одного из озер.

Материалы по теме:
Токсичное окружение. Пластик скапливается на планете и отравляет все живое. Сможет ли мир решить эту проблему?
Токсичное окружение.Пластик скапливается на планете и отравляет все живое. Сможет ли мир решить эту проблему?
2 февраля 2023
Российские ученые выдвинули новую гипотезу о причинах резкого потепления в Арктике: его связали с мощными землетрясениями
Российские ученые выдвинули новую гипотезу о причинах резкого потепления в Арктике:его связали с мощными землетрясениями
11 января 2023
Дали жару. Территория России нагревается быстрее, чем остальная планета. Какие последствия ждут страну?
Дали жару.Территория России нагревается быстрее, чем остальная планета. Какие последствия ждут страну?
8 декабря 2022

Об обмелении озера в 20 километрах от села Черкех ранее сообщило издание SakhaDay. На дне водоема нашли уходящую глубоко под землю пещеру примерно 20 метров длиной и пять-шесть метров высотой. Как предположил один из местных жителей, из-за таяния вечной мерзлоты вода из озера могла уйти в соседний водоем, расположенный в 200 метрах.

Ранее ученые выяснили, что российские ледники оказались самыми быстротающими в Арктике. Специалисты обследовали 1496 ледников в Северном полушарии и подсчитали количество льда, который они потеряли. Оказалось, что именно на российскую территорию Арктики приходится до 38 процентов от общей статистики таяния.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Глава Росгвардии рассказал о росте числа наемников из Европы в зоне СВО
Петр Павел назвал исключение в помощи Запада Украине
В Кремле прокомментировали «предложение» США отдать России 20 процентов Украины
Путин обсудил с Совбезом борьбу с терроризмом
Жена убившего детей уфимца попыталась обратиться к соседям и осталась без помощи
Главу правительства Красноярского края заподозрили в превышении полномочий
В Чехии назвали единственное ограничение при поставках оружия Украине
59-летняя актриса в боди вышла на подиум на Неделе моды
Торопившийся россиянин попытался перепрыгнуть забор со штырями и повис на нем
Россиянам назвали доступные для поездок с пятилетним загранпаспортом страны
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.