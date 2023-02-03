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07:29, 3 февраля 2023Путешествия

Россиянка посетила «райский» остров Азии и удивилась одной привычке его жителей

Блогерша «Дзен» отдохнула на Филиппинах и удивилась любви жителей к мясу курицы, а не рыбе

Фото: Frank Rumpenhorst / Globallookpress.com

Российская путешественница посетила филиппинский остров Палаван, который в 2022 году попал на 11 строчку рейтинга райских островов планеты, и рассказала о минусах отдыха. Об этом она написала в личном блоге «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

Тревел-блогерша назвала петухов самым раздражающим недостатком Филиппин — она заметила, что многие туристы жалуются на крики птиц в отзывах гестхаусов. Так, начиная с 4 утра петухи начинают перекличку по деревне, отбивая сон. Однако больше всего ее удивило пристрастие местных жителей к куриному мясу. По ее словам, в заведениях фастфуда любимым блюдом филиппинцев считается курица во фритюре, а в меню ресторанов и кафе почти нет опций из рыбы или морепродуктов.

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«Есть рыбные магазины и лавки, но в них нет опции "приготовить", как часто бывает в Азии. Да и выбор не такой большой, по крайней мере на тех островах, где мы были. Француженка из нашего отеля рассказала, что однажды ей так зажарили тунца, что было непонятно, тунец это или другая рыба», — рассказала о привычках филиппинцев россиянка.

Также путешественница опровергла миф о том, что на Филиппинах дешево. «Туры, еда, приличные отели — это все стоит совсем не "копейки"», — подчеркнула она. Еще одним недостатком островов она назвала сложность в поисках хорошего отеля по оправданной цене, плохой интернет и ограниченность мест, где принимают банковские карты.

Ранее в ноябре 2022 года по итогам международной премии White Awards свадебного журнала White Sposa Филиппины были признаны лучшей страной для романтического отдыха. Отмечалось, что путешествие на острова будет интересно как любителям экстремального отдыха, так и тем, кто ищет единение с природой.

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Дарья Рыбак
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