Названа лучшая страна для романтического отдыха в 2022 году

White Sposa: Филиппины названы лучшей страной для романтического отдыха

Филиппины по итогам международной премии White Awards свадебного журнала White Sposa назвали лучшей страной для романтического отдыха в 2022 году. Об этом в среду, 23 ноября, сообщает пресс-служба представительства Департамента по туризму страны в России и СНГ.

По мнению независимого жюри, пляжное азиатское направление идеально подходит для влюбленных пар и будущих молодоженов. Путешествие на острова будет интересно как любителям экстремального отдыха, которые смогут заняться серфингом на многочисленных пляжах, так и тем, кто ищет единение с природой, — такие пары может заинтересовать исследование живописных джунглей острова Палаван или умиротворенный отдых у моря.

Кроме того, Филиппины идеально подходят для проведения свадебной церемонии. «Свадьба, организованная на островах, оставит неизгладимое впечатление в сердцах молодоженов и гостей. Ласковый шум волн, фотосессия на фоне пальм и ужин на закате помогут влюбленным укрепить чувства и стать еще ближе друг к другу», — добавили в пресс-службе.

Отмечается, что быстро и удобно добраться до азиатской страны российским туристам можно рейсами авиакомпаний Emirates, Turkish Airlines, Etihad Airways, Qatar Airways и Gulf Air. Средняя цена проездных документов стартует от 74 тысяч рублей с человека в одну сторону. При этом примерно столько же — около 80 тысяч рублей — обойдутся путевки на Филиппины на 10-11 ночей с перелетом.

Ранее стало известно, что Французскую Полинезию по итогам международной премии The Readers' Choice Awards признали лучшей страной для посещения в 2022 году. По мнению участников голосования, государство в Тихом океане, состоящее из более чем 100 остров, является самым уютным и доброжелательным местом в мире, где каждый турист находит занятие по душе.