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04:01, 3 февраля 2023Ценности

49-летняя Кейт Бекинсейл показала фигуру в купальнике

Британская актриса Кейт Бекинсейл показала фигуру в бикини с анималистичным принтом

Фото: @katebeckinsale

Британская актриса Кейт Бекинсейл показала фигуру в бикини на фотографиях с пляжа. Соответствующим постом она поделилась на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

49-летняя знаменитость опубликовала серию кадров, на которых она позирует на песке в купальнике белого цвета. При этом лиф комплекта дополняет анималистичный принт. Вдобавок телезвезда надела белое парео и дополнила свой образ широкополой шляпой с сандалиями. Волосы актрисы были распущены, а на лицо нанесен макияж в нюдовых оттенках.

Бекинсейл не уточнила, где были сделаны упомянутые снимки. Кроме того, она отключила возможность комментировать свои публикации в социальных сетях.

В августе 2022 года Кейт Бекинсейл также посетила вечеринку по случаю 30-летия поп-исполнительницы Деми Ловато и привлекла внимание фотографов. Знаменитость запечатлели в фотозоне в черном латексном платье длины миди бренда Jane Doe с длинным рукавом. Свой образ она дополнила яркой пряжкой, босоножками на платформе и белым клатчем.

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Майя Пономаренко
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