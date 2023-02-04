США в первый раз перечислили конфискованные активы россиян на нужды Украины

CNN: США перечислили конфискованные активы бизнесмена Малофеева на нужды Украины

США в первый раз перечислили на нужды Украины конфискованные активы россиян. Об этом сообщает CNN.

В частности, телеканал ссылается на заявления министра юстиции США Меррика Гарланда и генерального прокурора Украины Андрея Костина. На нужды Киева передали 5,4 миллионов долларов, конфискованные у российского бизнесмена Константина Малофеева. Как отмечает РИА Новости, деньги хранились на счету предпринимателя в банке Sunflower Bank.

Отмечается, что Малофеев был включен в санкционный список США в 2014 году, а затем еще раз — в апреле 2022 года.

В декабре прошлого года Сенат США проголосовал за включение в проект бюджета поправки, которые позволяют конфисковывать замороженные активы бизнесменов из России в пользу Украины. Эта поправка, внесенная сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, позволяет изымать и продавать активы российских бизнесменов для передачи Киеву в качестве гуманитарной и военной помощи.