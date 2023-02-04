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22:03, 4 февраля 2023Культура

Надежда Бабкина прокомментировала введенные против нее санкции Канады

Надежда Бабкина назвала введенные против нее санкции Канады борьбой Запада со всем русским

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Решение Канады ввести новые санкции в отношении россиян связано с борьбой Запада со всем русским. Так народная артистка России Надежда Бабкина прокомментировала ТАСС свое попадание в санкционный список.

«Это решение я связываю с борьбой Запада со всем русским, с агрессией, которая обрушилась на нашу страну. Но агрессия — это путь в пропасть», — указала артистка.

Она подчеркнула, что люди, чьи имена и фамилии попали в этот список, посвятили жизнь служению искусству. По мнению Бабкиной, решение о введении санкций было «принято от бессилия». Певица отметила, что внесение ее в санкционный список никак на ней не отразится и никаких мер по этому поводу предпринимать она не будет.

3 февраля МИД Канады объявил о санкциях в отношении 38 человек и 16 компаний. Их обвиняют в поддержке специальной военной операции. В частности, под действие ограничений попали Николай Басков, Олег Газманов, Полина Гагарина и Надежда Бабкина.

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Марина Совина
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