В США назвали возможную дату отлета китайского аэростата

CNN: китайский аэростат может покинуть воздушное пространство США 4 февраля

Обнаруженный над США китайский аэростат, который Вашингтон счел шпионским, может покинуть воздушное пространство страны к утру субботы, 4 февраля, по местному времени. Возможную дату назвал телеканал CNN со ссылкой на информацию Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

«Аэростат может покинуть восточное побережье Соединенных Штатов уже в субботу утром», — сказано в сообщении.

Согласно траектории NOAA, зонд пролетает над штатами Кентукки и Теннесси, в дальнейшем аэростат должен выйти к Внешним отмелям Северной Каролины, а потом он уйдет в открытый океан. Как утверждают два представителя американского министерства обороны, аэростат долетит к юго-восточному побережью и затем направится к океану.

О появлении китайского разведывательного аппарата над северной частью Соединенных Штатов стало известно 3 февраля. Предположительно, зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады. Позже сообщалось, что аэростат приближается к авиабазе ВВС США Уайтмен в Миссури. Там размещаются все стратегические бомбардировщики США B-2 Spirit. Из-за инцидента госсекретарь США Энтони Блинкен решил отложить визит в Пекин. Произошедшее он назвал нарушением суверенитета Соединенных Штатов и международного права.