Автор The American Greatness Роуч: поставки западного оружия не спасут Киев от поражения

Журналист Кристофер Роуч в статье для издания The American Greatness перечислил ведущие к поражению Украины факторы. По его мнению, западное оружие не спасет Киев, находящийся на грани поражения.

Как считает Роуч, ситуация на Украине схожа с положением нацистской Германии в 1944 году, которая столкнулась с недостаточной численностью населения и экономической мощью по сравнению с совокупной мощью и численностью Великобритании, США и СССР.

Оценивая нынешнюю ситуацию, автор материала заявил, что России не помешали западные санкции, а ее индустриальная мощь превосходит западную. В то же время экономика Украины практически разрушена, а ее финансы и военный бюджет зависят от иностранных субсидий.

Роуч обратил внимание на то, что Россия может производить больше оружия и боеприпасов, чем Украина, но и чем весь Запад, а «западная военная промышленность не приспособлена ни по скорости, ни по объемам производства».

По мнению журналиста, поставки Украине западного вооружения не изменит ситуацию, поскольку обещанные Киеву танки сложны в обслуживании, а их количество ограничено. Роуч считает, что конфликт может быть урегулирован дипломатическим путем, однако «при взгляде на Байдена или его администрацию невозможно найти ничего, что свидетельствовало бы об их мудрости или сдержанности, которые могли бы направить их по этому пути».

Ранее издание The Economist сообщало, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) считают, что украинской армии недостаточно оружия для проведения собственного полномасштабного наступления. Само же наступление, по мнению солдат ВСУ, будет зависеть от трех факторов: погоды, готовности войск и наличия вооружения, в том числе танков, переданных странами НАТО.