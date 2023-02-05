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16:09, 5 февраля 2023Путешествия

Стали известны покупатели самой большой обанкротившейся авиакомпании Европы

The Telegraph: Lufthansa и Air France-KLM заинтересованы в покупке обанкротившейся Flybe

Фото: Peter Manning / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Две крупнейшие авиакомпании Европы: Lufthansa и Air France-KLM ведут переговоры о покупке обанкротившегося британского регионального перевозчика Flybe. Об этом стало известно The Telegraph.

Издание со ссылкой на собственные источники сообщает, что немецкая Lufthansa и франко-голландская Air France-KLM заинтересованы в приобретении слотов самого большого перевозчика Европы в лондонском аэропорту Хитроу и амстердамском Схипхоле. Отмечается, что их отдельная покупка невозможна, так как Flybe является лишь арендатором, но не владельцем.

Уточняется, что для приобретения слотов Lufthansa и Air France-KLM должны выкупить саму авиакомпанию. При этом руководство Flybe может продать бизнес в течение нескольких дней.

Ранее в феврале самая большая региональная авиакомпания Европы Flybe из Великобритании объявила о банкротстве и прекратила полеты. Перевозчик уже уволил 277 из 321 сотрудника, а остальные 44 человека пока сохранили работу.

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Дарья Рыбак
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