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12:46, 29 января 2023Путешествия

Самая большая авиакомпания Европы прекратила полеты

Skynews: самая большая региональная авиакомпания Европы Flybe прекратила полеты

Фото: Shutterstock

Самая большая региональная авиакомпания Европы Flybe из Великобритании прекратила полеты. Об этом сообщается на странице компании в Twitter.

Телеканал Skynews отмечает, что компания уже уволила 277 из 321 сотрудника, а остальные 44 человека сохранили работу.

При этом подчеркивается, что Британское управление гражданской авиации предложило не успевшим сесть на самолет пассажирам Flybe скидки на рейсы других авиаперевозчиков.

Ранее крупный немецкий аэропорт Дюссельдорф в пятницу 27 января отменил часть вылетов из-за забастовки работников.

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Глеб Бажуткин
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