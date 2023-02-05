Названы имена наставников нового сезона «Голоса»

Первый канал: наставниками 11-го сезона «Голоса» стали Пресняков, Гагарина, Баста и Беляев

Новый сезон суперпроекта «Голос» в скором времени выйдет в эфир, уже известны имена наставников, которые будут работать с подающими надежды исполнителями. Личности четырех звезд, которые будут задействованы в 11-м сезоне проекта, раскрыли в пресс-релизе Первого канала, имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».

В частности, в съемках телешоу будут участвовать Владимир Пресняков, Полина Гагарина и Баста, а также полуфиналист второго сезона «Голоса» Антон Беляев. Ведущей проекта станет Яна Чурикова. Съемки телешоу начнутся в ближайшие дни в Москве.

Отмечается, что среди тысяч претендентов, подавших заявки, к участию в слепых прослушиваниях допустили чуть более сотни.

Ранее актер и шоумен Дмитрий Нагиев назвал условие возвращения в шоу Первого канала «Голос» и «Голос 60+».