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20:15, 5 февраля 2023Россия

В Совфеде отреагировали на угрозы ЕС в адрес Грузии

Вице-спикер Совфеда Косачев назвал угрозы ЕС Грузии примером геополитического рабства

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Евросоюз угрожает Грузии санкциями за восстановление авиасообщения с Россией, хотя страна даже не является членом объединения, именно так выглядит потеря суверенитета и геополитическое рабство. С таким заявлением в своем Telegram-канале выступил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Комментируя предупреждение ЕС, сенатор отметил, что Грузия в ответ «молчит». Косачев также заявил, что видит в таком поведении Тбилиси признаки «полной утраты суверенитета» и «геополитического рабства».

Сенатор добавил, что Грузия оказалась в европейской «мышеловке». «Туда, в европейскую мышеловку к сытым европейским котам Грузия и попала со своими евроустремлениями. Вместе с Молдавией и Украиной», — написал он.

Ранее представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано призвал Грузию соблюдать действующие в отношении России авиационные санкции. Он подчеркнул, что в противном случае страна рискует испытать на себе вторичные санкции, которые грозят поддерживающим обход введенных в отношении РФ ограничений.

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Варвара Кошечкина
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