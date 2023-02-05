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17:43, 5 февраля 2023Силовые структуры

Россиянин выпрыгнул из полицейской машины на ходу, попал под иномарку и погиб

В Башкирии задержанный выпрыгнул из полицейской машины на ходу, попал под иномарку и погиб

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

В Башкирии задержанный за наркотики мужчина выпрыгнул из полицейской машины на ходу и погиб. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на региональное МВД.

Как рассказали в ведомстве, 3 февраля полицейские задержали 35-летнего ранее судимого жителя села Красноусольский, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Когда россиянина везли в местный отдел полиции, он предпринял попытку бегства. Мужчина открыл пассажирскую дверь служебной машины и выпрыгнул, однако попал под колеса автомобиля Hyundai.

По данным агентства, пострадавшего доставили в местную больницу, где он скончался от полученных травм. Судьба водителя иномарки не уточняется. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее в Нижнем Тагиле следователи возбудили уголовное дело из-за гибели задержанного в полицейском автозаке; у него была сломана шея. Как стало известно, 29 января группа немедленного реагирования приехала по вызову о мелком хулиганстве и задержала дебошира. В отдел полиции привезли уже мертвого мужчину.

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Константин Лысяков
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