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16:39, 5 февраля 2023Бывший СССР

Украинский боец заявил о продвижении российских войск в Артемовске

Боец батальона «Адам» ВСУ заявил о продвижении российских войск в Артемовске

Фото: РИА Новости

Российские военные продвинулись в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом заявил боец батальона «Адам» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Кожирнов в эфире телеканала «Рада».

По его словам, за четыре месяца Российская армия продвинулась до восьми километров. Боец ВСУ также сообщил, что основная задача военных РФ — отрезать поставки боеприпасов в Артемовск и заставить украинках военнослужащих покинуть город.

Положение в городе в настоящий момент Кожирнов охарактеризовал как небезопасное.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ отступили из северных кварталов Артемовска. Эту информацию подтвердили бойцы частной военной компании «Вагнер», которые уже зашли в северные кварталы города и приступили к их зачистке. Кроме того, есть информация о контроле нескольких улиц на юге города.

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Варвара Кошечкина
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