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19:49, 5 февраля 2023Наука и техника

Запущенный с Байконура метеоспутник «Электро-Л» вышел на орбиту

Российский спутник «Электро-Л», запущенный с Байконура, успешно выведен на орбиту

Фото: КЦ «Южный» / Роскосмос

Российский метеоспутник «Электро-Л», запущенный 5 февраля с космодрома Байконур на ракете космического назначения «Протон-М», успешно вышел на орбиту. Об этом сообщает Роскосмос.

Уточняется, что теперь спутнику предстоит самостоятельно добраться до целевой геостационарной орбиты высотой почти 35,8 тысячи километров. Это четвертый «Электро-Л», выведенный на орбиту. Средства выведения отработали в штатном режиме.

О запуске ракеты «Протон-М» с метеоспутником «Электро-Л» сообщалось ранее 5 февраля. В 2023 году этот пуск ракеты стал первым для России. На февраль запланированы еще два старта с Байконура — 9 и 20 февраля.

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Зарина Дзагоева
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