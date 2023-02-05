Запущенный с Байконура метеоспутник «Электро-Л» вышел на орбиту

Российский спутник «Электро-Л», запущенный с Байконура, успешно выведен на орбиту

Российский метеоспутник «Электро-Л», запущенный 5 февраля с космодрома Байконур на ракете космического назначения «Протон-М», успешно вышел на орбиту. Об этом сообщает Роскосмос.

Уточняется, что теперь спутнику предстоит самостоятельно добраться до целевой геостационарной орбиты высотой почти 35,8 тысячи километров. Это четвертый «Электро-Л», выведенный на орбиту. Средства выведения отработали в штатном режиме.

О запуске ракеты «Протон-М» с метеоспутником «Электро-Л» сообщалось ранее 5 февраля. В 2023 году этот пуск ракеты стал первым для России. На февраль запланированы еще два старта с Байконура — 9 и 20 февраля.