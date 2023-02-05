На Украине рассказали об обещаных Израилем технологиях оповещения о ракетах

Министр обороны Украины рассказал об обещании Израиля военной помощи

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что Израиль действительно обещал Киеву предоставить технологии оповещения о ракетах и беспилотниках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Укринформ».

«Это правда. Они нам это обещали», — подтвердил Резников. При этом он не смог ответить на вопрос о сроках получения технологий.

Ранее украинский посол Евгений Корнийчук рассказал о договоре с Израилем касательно военной помощи. Отмечалось, что передача технологий оповещения о ракетах и беспилотниках уже идет.