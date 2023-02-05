В Иране обвинили Запад в использовании СМИ как оружия

Глава газеты «Иран» Рузиталяб обвинил Запад в использовании СМИ как оружия против России

Запад использует СМИ как оружие против своих противников — Ирана и России. Об этом заявил генеральный директор газеты «Иран» и культурно-журналистской организации республики Мохаммад-Хасан Рузиталяб в беседе с РИА Новости.

По его словам, случае неэффективности средств массовой информации западные страны прибегают к введению санкций, чтобы их противники «не имели возможности высказывать свое мнение и взгляды».

Рузиталяб считает, что введение санкций со стороны Канады против медиагруппы МИА «Россия Сегодня», как и ранние ограничительные меры этой страны против газеты «Иран» — носит лишь «политический характер».

«Поскольку у Ирана нет собственности в Канаде, нет там никаких связей, то этот демарш служит только для удовлетворения мракобесия меньшинства в этой стране», — заявил Рузиталяб.

Ранее Оттава ввела санкции в отношении медиагруппы «Россия сегодня». Помимо этого, в санкционный список также попали 16 юридических и 38 физических лиц в связи с обвинениями в распространении «пропаганды и дезинформации».