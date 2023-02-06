Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 1498

Управление ЧС Турции: число погибших при землетрясении выросло до 1498

Число погибших в результате крупного землетрясения в Турции, произошедшего ранним утром 6 февраля, возросло в понедельник до 1498 человек. Об этом заявил глава Управления по чрезвычайным ситуациям Юнус Сезер, цитату приводит ТАСС.

Пострадали 8533 человека.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил о 912 погибших, однако он подчеркивал, что пока нет ясности, насколько еще может вырасти эта цифра. Несколько тысяч человек в Турции и Сирии, например, пропали без вести, и они могут находиться под завалами.

Толчки магнитудой 7,8 — сильнейшие на территории страны с 1939 года, они начались в 4 утра. Спустя несколько часов в центральной части страны зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 7,7. Также подземные толчки чувствовались в Сирии, Ливане и на Кипре, а в Италии граждан предупреждали об опасности цунами.