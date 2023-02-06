В нацпарке «Куршская коса» реконструируют маршрут на его самую высокую точку

Нацпарк «Куршская коса» к июню проведет реконструкцию туристического маршрута «Высота Эфа» к самой высокой точке — дюне Ореховая, возвышающейся на 62 метра над уровнем моря. Об этом сообщил директор учреждения Анатолий Калина, передает «Интерфакс».

Калина рассказал, что «Высота Эфа» является одним из самых популярных и посещаемых маршрутов. Реконструкцию решили провести в связи с тем, что текущая деревянная инфраструктура не выдерживает наплыв туристов, а также недоступна маломобильным гражданам.

Проект обошелся почти в 40 миллионов рублей. На протяжении 1,2 километра тропы, ведущей на высоту, положат настил из полимерного износостойкого материала, а саму тропу заметно расширят. Для маломобильных гостей нацпарка установят дополнительные съезды и пандусы. Также будут обновлены места отдыха на двух смотровых площадках и трех фотозонах.

Работы будут вести так, чтобы не закрывать маршрут для посетителей.

В декабре 2022 года стало известно, что в 2023 году на Южном Урале появятся восемь новых экологических троп. Одна из них появится в городе Сим Ашинского района. Прогулочно-познавательный маршрут проложат на территории Симского пруда, гидрологического памятника природы, его оборудуют лестницей и двумя смотровыми площадками. Кроме того, экотропа появится на территории Большой Усть-Катавской пещеры. Там планируют построить спусковую лестницу к берегу реки Катав и смотровую площадку, которая откроет всем желающим вид на местность.

