Зеленский внес в Раду проект о назначении главы СБУ

Президент Украины Зеленский внес в Раду проект о назначении Малюка главой СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении Василия Малюка главой Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщается на сайте Рады.

Как отмечается, документ был направлен на рассмотрение в комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. В настоящее время Малюк занимает должность врио председателя СБУ. Согласно информации из открытых источников, он временно исполняет обязанности главы ведомства с июля 2022 года.

Ранее главой СБУ являлся Иван Баканов. О его увольнении стало известно 17 июля прошлого года. Тогда же от должности отстранили генерального прокурора Ирину Венедиктову. Как сообщалось, Баканова уволили согласно статье 47 Дисциплинарного устава Вооруженных сил Украины, а генпрокурора — в соответствии с частью второй статьи 11 закона страны «О правовом режиме военного положения».

Как объяснил Зеленский, такое решение было принято из-за многочисленных фактов госизмены со стороны сотрудников ведомств. К тому моменту открыли 651 уголовное дело по статьям о государственной измене и коллаборационистской деятельности работников правоохранительных органов, части из них предъявлено обвинение.