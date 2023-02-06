Названы условия снижения ключевой ставки ЦБ

Аналитик Федорович допустил рост ключевой ставки в России

Условиями снижения ключевой ставки Центральным Банком России должны стать снижение инфляционных ожиданий, благоприятная ситуация в мировой экономике, отсутствие ожиданий роста дефицита бюджета и другие факторы. Об этом «Ленте.ру» рассказал финансовый аналитик УК «Открытие» Олег Федорович.



«В условиях повышения ставок в крупнейших экономиках российский ЦБ вряд ли будет в ближайшем будущем понижать ставки, — считает аналитик. — На следующем заседании ЦБ скорее всего либо оставит ставку без изменений, либо повысит ее незначительно. Наш прогноз: она останется на отметке 7,5 процента».



В пользу сохранения ставки, по словам Федоровича, говорит рост доходностей в дальнем конце ОФЗ (облигации федерального займа — прим. «Ленты.ру») на фоне роста заимствований бюджета. Минфину необходимо будет размещать значительные объемы долга в ближайшие месяцы. С другой стороны, необходимо учитывать риск возобновления роста цен.

Январские данные по инфляции показывают заметный рост, говорить о ее остановке уже не приходится. Руководству ЦБ придется также принимать во внимание риск дальнейшего ослабления рубля Олег Федорович финансовый аналитик УК «Открытие»

Учитывая инфляционные риски, волатильность валютного курса и мировые тенденции ЦБ, по мнению аналитика, вероятно, будет ориентировать рынок на постепенное ужесточение денежно-кредитной политики в обозримом будущем.

«Условиями для снижения ставки должны стать данные по инфляции и инфляционным ожиданиям, указывающие на их устойчивое снижение. Также должен завершиться процесс замещения денежных потоков от экспорта в страны, вводившие санкции, в другие регионы. Компании должны выстроить новые логистические маршруты и способы расчетов. В итоге у ЦБ должна появиться возможность прогнозировать внешнеторговые потоки с высокой вероятностью», — перечислил Федорович.

Он также указал на такие факторы, как ситуация в мировой экономике: она должна быть благоприятной, не создающей угрозы для российского экспорта, и отсутствие ожиданий ЦБ роста дефицита бюджета.

В пятницу, 10 февраля, совет директоров по денежно-кредитной политике соберется на первое в 2023 году заседание. Снижения ключевой ставки не ожидается из-за высоких рисков ускорения инфляции.