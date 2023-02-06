Российская блогерша поехала в Индию и смутилась из-за купающихся на улице женщин

Путешественница Марина Ершова поехала в Калькутту и удивилась тому, как купаются женщины

Российская путешественница и блогер Марина Ершова отдохнула в Индии и смутилась из-за купающихся на улицах женщин. Своими впечатлениями девушка поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Девушка поехала в Калькутту и удивилась тому, как индийцы не стесняются оголяться на улице и умываться. Они также стирают одежду в общественном колодце, где остальные в это же время купаются. Ершова предположила, что в местных домах нет воды и даже слива, поэтому индийцы вынуждены выходить на улицы.

«В их кучке нет мужчин, только индианки. А то, что они делают это посреди улицы, и мимо все равно проходят мужчины и дети, — их это не беспокоит», — написала блогерша.

Ранее Ершова удивилась необычным привычкам местных жителей в туалете. Автор публикации сообщила, что жители азиатской страны категорически не любят туалетную бумагу и не пользуются ею.

