Мурманская область и платежная сиcтема «Мир» расширят работу в туротрасли

В 2022 году запущен проект «Единой карты жителя Мурманской области»

Правительство Мурманской области и платежная система «Мир» расширят сотрудничество в туристической отрасли. Об этом сегодня в рамках рабочей встречи договорились губернатор Мурманской области Андрей Чибис и генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев.

В регионе в 2022 году запущен масштабный проект «Единой карты жителя Мурманской области» (ЕКЖ), который реализуется на базе банковской карты «Мир». По карте жителя держателям уже доступны скидки и кешбэк от местных предприятий и федеральных партнеров российской платежной системы. В перспективе жители области смогут получить по ЕКЖ больше привилегий.

В рамках встречи также обсуждалась перспектива развития внешнего туризма с использованием национальных платежных инструментов.

«Мы предлагаем помощь региону в увеличении как внутреннего, так и внешнего турпотока на ключевые горнолыжные курорты. Например, за счет предоставления дополнительного кешбэка для жителей области за оплату туров банковской ЕКЖ на региональном туристическом портале. Привлечь туристов из других регионов на курорты Хибин возможно, упростив покупку ски-пасса и ускорив проход на подъемники. У нас уже есть богатый опыт реализации проектов по использованию обычной банковской карты "Мир" в качестве ски-пасса на крупнейших курортах страны. Такой функционал возможно к началу следующего горнолыжного сезона реализовать и на курортах Мурманской области», — заявил генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев.

При использовании карты «Мир» как ски-пасса туристы не только экономят время на покупку абонемента, но и сразу могут проходить по своей карте через турникеты подъемника. Приобрести такой абонемент можно, в том числе через интернет, без посещения кассы.

«Благодаря сотрудничеству правительства Мурманской области и платежной системы «Мир» с октября 2022 года у северян появился новый современный инструмент, который упрощает получение некоторых услуг и открывает для ее владельцев новые возможности. Это Единая карта жителя Мурманской области. Сегодня более 7 тысяч человек — жители региона, учащиеся и волонтеры — уже успели познакомиться с её преимуществами получают скидку на проезд в общественном транспорте. Мы рассчитываем на увеличение количества этих карт, на увеличение программ лояльности. Система востребована северянами», — подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис и поблагодарил руководство платежной системы «Мир» за взаимодействие и партнерство, выразив надежду на дальнейшее сотрудничество.

Владимир Комлев в рамках встречи также проанонсировал, что весной этого года платежная система «Мир» запустит в Мурманской области акцию со скидкой на проезд в общественном транспорте. На 8 рублей меньше смогут платить держатели карты «Мир» любого банка. Главное условие — загрузить ее в смартфон через один из мобильных платежных сервисов — Mir Pay или Samsung Pay. По банковской ЕКЖ, загруженной в телефон, с учетом дифференцированного тарифа, введенного в регионе с февраля, скидка составит 11 рублей.

