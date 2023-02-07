МТС начислит кешбэк за бронирование отелей в России, СНГ и дальнем зарубежье

Пользователям платформы МТС Travel теперь начисляется кешбэк от двух до пяти процентов от стоимости бронирования отелей в России, СНГ и дальнем зарубежье. Об этом говорится в сообщении оператора связи.

Полученные баллы можно потратить на покупки в магазинах МТС, подписку на онлайн-кинотеатр KION, билеты на концерты и в театры на платформе МТС Live, услуги связи и другие сервисы экосистемы. Процент кешбэка будет зависеть от стоимости бронирования.

«МТС Cashback уже получила признание миллионов — мы видим более чем двукратный рост числа участников программы в сравнении с прошлым годом. Добавляя предложения от компаний экосистемы, мы даем клиентам возможность максимально выгодно пользоваться нашими лучшими продуктами. Стоимость среднего номера составляет несколько тысяч рублей за ночь — а это значит, что полученным кешбэком после недельной поездки можно будет оплатить месяц связи, билет на концерт или зарядку для телефона», — отмечает вице-президент по развитию экосистемы и маркетингу Группы МТС Ольга Зиборова.

«Путешествия по-прежнему остаются в структуре расходов россиян, однако все чаще, планируя поездки, пользователи ищут дополнительную выгоду. Начисление кешбэка — первая интеграция с экосистемой МТС, предлагающая дополнительное преимущество за бронирование отелей. Мы видим и другие синергии с сервисами МТС, в том числе с МТС Live и кинотеатром KION, которые планируем реализовать в 2023 году», — говорит генеральный директор МТС Travel Вадим Мельников.