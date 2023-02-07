Ученые сообщили о риске заражения людей птичьим гриппом

Phys.org: вирус должен значительно мутировать, чтобы начать заражать людей

Ученые утверждают, что, несмотря на недавнее обнаружение птичьего гриппа у млекопитающих, включая лисиц, выдр, норок, тюленей и медведей гризли, вирус должен значительно мутировать, чтобы риск его распространения среди людей стал значительным. Об этом сообщается на сайте в Phys.org.

Обнаружение вируса птичьего гриппа у млекопитающих означает, что он приобрел мутации, позволяющие ему реплицироваться в клетках новых видов животных. До сих пор вирус редко передавался млекопитающим, и известно лишь несколько случаев инфицирования людей. Однако с конца 2021 года в Европе была зафиксирована крупнейшая панзоотия — глобальная эпидемия инфекции среди животных, — которая привела к гибели десятков тысяч диких птиц.

По словам специалистов, вспышка, которая продолжается до сих пор, может быть вызвана новым штаммом H5N1, который очень эффективно распространяется среди перелетных птиц. Инфицирование вирусом млекопитающих объясняется тем, что животные съели зараженных птиц, а случаи передачи птичьего гриппа среди млекопитающих пока не подтверждены.

Так, вспышка H5N1 с мутацией PB2 на испанской ферме в октябре 2022 года привела к выбраковке более 50 000 норок. Исследователи показали, что на ферме могла иметь место передача вируса другим норкам. В целом, млекопитающие могут служить промежуточными хозяевами, в которых птичий грипп может рекомбинировать с вирусами, заражающими людей. В странах Европы и Северной Америки существуют системы наблюдений, которые отслеживают распространение H5N1 и его потенциальный переход на людей.