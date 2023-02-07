Стилистка посоветовала избавиться от пяти вещей в гардеробе

Стилистка Кейтлин Джеймс посоветовала избавиться от рваных джинсов-скинни

Профессиональная стилистка Кейтлин Джеймс назвала пять вещей в гардеробе, от которых необходимо избавиться. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Так, в список попали потертые и рваные джинсы-скинни, так как они визуально дешевят образ. Специалистка также выделила ботильоны, оголяющие щиколотки. «Они как будто режут ноги пополам и заставляют вас выглядеть ниже», — пояснила она.

Помимо прочего, Джеймс посоветовала отказаться от сережек с кисточками и туфель на каблуке с ремешком на щиколотке. По ее словам, данные предметы гардероба давно утратили актуальность и стали старомодными.

В заключение эксперт включила в список антитрендов куртки с капюшоном. Джеймс объяснила, что вещь придает любым образам юношеский вид. «Возьми зонт, тебе не нужен капюшон. Поверь мне», — сказала она.

В январе стилист Клемми Филдсенд перечислила четыре модели зимних курток, которые вышли из моды. В рейтинге оказались парка и длинные пуховики.