Желание Японии заключить мирный договор с Россией объяснили

Политолог Кортунов назвал идею Японии о мирном договоре с Россией позицией на будущее

Япония говорит о желании заключить мирный договор с Россией несмотря на ухудшившиеся отношения между странами. Эта идея связана с позицией Токио на будущее и внутренней политикой, объяснил в разговоре с «Лентой.ру» генеральный директор российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«Ситуация, когда между двумя крупными странами нет мирного соглашения является ненормальной. Желание заключить мирный договор и решить территориальные проблемы, которые существуют между Японией и Россией, обосновано. Но российская позиция тоже здесь вполне недвусмысленна, что в нынешних условиях продолжение переговоров не имеет смысла. Учитывая позицию, которую Япония заняла, в том числе в контексте российско-украинского конфликта, сближение Японии с НАТО, резкое увеличение военного бюджета, — все это является осложняющим фактором, который препятствует ведению эффективных переговоров», — рассказал политолог о главных сложностях процесса.

В то же время затягивание подписания мирного соглашения играет на руку японским властям и может быть использовано во внутренней политике страны, считает Андрей Кортунов.

Япония не может отказаться от идеи подписания мирного соглашения и нахождения какого-то решения территориальной проблемы. Но это, скорее, позиция на будущее, чем руководство к действию в ближайшей перспективе Андрей Кортунов политолог

«Японии выгодно именно Россию представлять в качестве стороны, которая не готова идти на переговоры. Япония демонстрирует свою готовность, свою открытость, а Россия сейчас считает такие переговоры неприемлемыми. Это все будет использоваться, в том числе и во внутриполитической борьбе. Японскому избирателю будут объяснять, что руководство страны по-прежнему нацелено на достижение такого соглашения, но позиция Москвы сейчас не позволяет надеяться на быстрый прогресс в решении этой проблемы», — заключил он.

Ранее глава МИД Японии Есимаса Хаяси заявил, что Токио по-прежнему нацелен на мирный договор с Россией. При этом, напомнил он, позиция Японии не изменилась и состоит в том, что подписание документа возможно после разрешения проблемы Южных Курил.

Москва и Токио не могут подписать мирный договор по итогам Второй мировой войны. Япония считает острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи своими северными территориями. В свою очередь, Россия не признает самого факта территориального спора.