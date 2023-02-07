Назван самый популярный фильм по числу нелегальных скачиваний

«Человек-паук: Нет пути домой» стал самым популярным по числу нелегальных скачиваний

«Человек-паук: Нет пути домой» был назван самым популярным фильмом прошлого года по числу нелегальных скачиваний. Об этом сообщает Variety со ссылкой на информацию исследовательской компании Muso.

Вторым по скачиваниям стал «Бэтмен» Мэтта Ривза, а третьим — «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Кроме того, на первых строчках оказались «Тор: Любовь и гром», «Черный Адам», «Анчартед: На картах не значится», «Вечные», «Топ Ган: Мэверик», «Мир Юрского периода: Господство» и анимационный фильм «Энканто».

Что касается сериалов, то на первом месте по популярности оказался «Дом дракона», на втором — «Человек-бензопила», а третье место разделили «Бегущий человек» и «Рик и Морти».

Летом 2022 года стало известно, что в Рунете у фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» было зафиксировано наибольшее количество нелегальных копий. На втором месте в рейтинге самых популярных пиратских версий фильмов расположилась картина «Соник 2 в кино», премьера которой в России была запланирована на март 2022 года Третью позицию занял триллер «Варяг» Роберта Эггерса.