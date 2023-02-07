Сейсмолог оценил шансы предсказать землетрясение в Турции

Сейсмолог Шебалин заявил, что предсказать землетрясение в Турции накануне было невозможно

Директор института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин оценил шансы предсказать землетрясение в Турции. Его слова передает РИА Новости.

По словам сейсмолога, предсказать землетрясение в Турции накануне было невозможно. «Это никто не может», — добавил он.

При этом институт РАН делал прогноз, согласно которому в ближайшие пять лет на территории, превышающей по размерам Турцию, ожидалось землетрясение магнитудой 8. «Какие-то превентивные меры по этому прогнозу принимать не имело смысла, потому что при прогнозе на такой территории и такой период времени они экономически нецелесообразны», — подытожил он.

Утром 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 — сильнейшее на территории страны с 1939 года. Спустя несколько часов в центральной части страны зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 7,7. На данный момент погибшими числятся 2379 человек, ранены более 14 тысяч.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил по всей стране общенациональный траур до 12 февраля включительно.