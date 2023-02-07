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13:19, 7 февраля 2023Силовые структуры

СКР завершил расследование дела ректора Казанского университета об убийстве

СКР закончил расследование дела ректора КФУ Ильшата Гафурова о заказном убийстве депутата

Фото: Пресс-служба Басманного суда / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) закончил расследование дела ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова, причастного к заказному убийству депутата в 1999 году. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщает «Коммерсантъ».

На заседании Мосгорсуда рассматривалась жалоба адвоката Ильшата Гафурова, касающаяся законности его уголовного преследования за подстрекательство сначала к неудавшейся попытке покушения на криминального авторитета Айдара Исрафилова, а затем — к его убийству. В итоге Мосгорсуд не принял довод, что расследование после решения прокурора незаконно.

Ректора КФУ обвиняют в покушении на убийство, а также в убийстве с отягчающими обстоятельствами, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений. В обоих случаях Гафуров, по мнению следствия, был подстрекателем.

Жертвой преступлений был депутат и бизнесмен Исрафилов. 28 августа 1999 года в Москве на автостоянке возле рынка, расположенного в спорткомплексе ЦСКА, из припаркованного ВАЗ-2106 выскочил человек в белой куртке и на глазах у десятков людей расстрелял Исрафилова в упор из пистолета.

Гафурова задержали из-за показаний Адыгана Саляхова — лидера ОПГ «29-й комплекс», одной из самых жестоких группировок 1990-х.

ОПГ «29-й комплекс» — одно из крупнейших преступных сообществ, действовавших на территории Татарстана, Москвы и Украины в 1990-е годы и в начале 2000-х. Основу группировки составили бывшие добровольцы из стройотрядов, возводивших город Набережные Челны. На их счету свыше 20 убийств, более 30 членов ОПГ были осуждены.

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Екатерина Власова
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