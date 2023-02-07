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01:50, 7 февраля 2023Россия

Рогозин сообщил о смерти попавшего с ним под обстрел друга

Рогозин сообщил о смерти Александра Шемякина, попавшего с ним под обстрел ВСУ
Александр Шемякин

Александр Шемякин. Фото: Telegram-канал «РОГОZИН»

Бывший гендиректор «Роскосмоса» и глава спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин сообщил о смерти Александра Шемякина, попавшего вместе с ним под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в Telegram.

Как рассказал Рогозин, он и Шемякин попали под обстрел 21 декабря, находясь в нескольких километрах от фронта. Вечером ВСУ нанесли артиллерийский удар по месту расположения. Рогозин отметил, что ждал Шемякина в военном госпитале Ростова-на-Дону. «Он был еще в сознании, я как мог подбадривал его. Но врачи уже тогда сообщили, что ранение тяжелейшее, надо быть готовыми ко всему», — рассказал он.

Рогозин напомнил, что Шемякин был старшим офицером Сил специальных операций. «Мы 11 лет вместе. Верный друг, патриот, настоящий мужчина», — добавил он.

Экс-глава «Роскосмоса» получил ранение во время обстрела ресторана «Шеш-Беш» в Донецкой народной республике 21 декабря 2022 года. Раненого Рогозина впоследствии перевезли в госпиталь в Ростове-на-Дону, а затем — в Москву. В столице 26 декабря ему удалили из позвоночника застрявший во время обстрела ВСУ осколок.

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Марина Совина
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