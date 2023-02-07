Рогов указал на стабилизацию фронта в Запорожье

Глава «Мы вместе с Россией» Рогов сообщил о стабилизации фронта в Запорожской области

Линия фронта в Запорожской области стабилизировалась, российские подразделения успешно отбивают атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил РИА Новости глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Линия боевого соприкосновения в Запорожской области стабилизировалась. Наша армия закрепилась и удерживает новые занятые позиции. Сейчас идет усиление этих позиций, чтобы не потерять их», — сказал он.

Накануне подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что случаи вывода из строя западной техники, переданной ВСУ, участились из-за погодных условий.