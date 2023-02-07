Венгерского посла вызвали в МИД Румынии из-за высказывания депутата о секуйском флаге

МИД Румынии вызвал венгерского посла из-за высказывания одного из депутатов парламента Венгрии о секуйском флаге. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщает ТАСС.

Так, 6 февраля председатель комитета по иностранным делам венгерского парламента Жолт Немет разместил на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) пост, в котором посетовал на ограничение использования на территории Румынии флага секуев — близкого к венграм национального меньшинства, проживающего в регионе Трансильвания. «Вперед, секуи! Вперед, Трансильвания!» — написал он.

После этого румынский МИД вызвал представителя Венгрии в стране, чтобы выразить ему «твердое неодобрение» по поводу слов Немета. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что на территории Румынии нет такой административно-территориальной единицы, как Секуйский край, а значит, права на какой-либо специфический официальный символ у секуев также нет.

Как отмечает ТАСС, в настоящее время секуи в основном проживают в уездах Ковасне, Харгите и Муреше. Представители нацменьшинства настаивают на предоставлении им автономии, однако официальный Бухарест расценивает подобные требования как сепаратистские тенденции.

В конце ноября прошлого года МИД Румынии также выражал «решительное неодобрение» послу Венгрии из-за аксессуара, который венгерский премьер-министр Виктор Орбан надел на футбольный матч. Тогда Орбан пришел на игру сборных своей страны и Греции в шарфе с изображением карты Великой Венгрии, в состав которой до 1918 года входила часть современной Румынии.

