Фитнес-тренер назвала эффективные способы быстро избавиться от лишнего веса

Фитнес-тренер Хилл посоветовала ходить 10 тысяч шагов ежедневно, чтобы быстро похудеть

Ключом к стабильной потере веса является ежедневная ходьба по 10 тысяч шагов, заявила британский фитнес-тренер Викки Хилл. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Хилл рассказала, что при прохождении 10 тысяч шагов каждый день тратится 500 килокалорий. Таким образом, в неделю можно сжигать 3,5 тысячи килокалорий, что эквивалентно 450 граммам жира. По словам фитнес-тренера, это самый простой и вместе с тем эффективный способ похудеть и оздоровиться без спортивных нагрузок. «Обычное ежедневное движение требует энергии, потому мы все еще можем просто ходить и сжигать калории, не изматывая себя бесконечными интенсивными упражнениями», — добавила специалистка.

В качестве еще одного способа быстро избавиться от лишнего веса Хилл назвала снижение количества калорий, потребляемых в течение суток. Она посоветовала создать дефицит в 10-25 процентов от привычных показателей. Благодаря этому худеющий человек будет потреблять меньше калорий, чем сжигает. При этом, по словам специалистки, ежедневно необходимо съедать от 100 до 120 граммов белка. Получить его можно из нежирного мяса, яиц, рыбы, йогуртов и молочных продуктов.

Фитнес-тренер рекомендовала не пренебрегать силовыми упражнениями с собственным весом или гантелями. Заниматься необходимо от трех до пяти раз в неделю, это позволит увеличить мышечную массу, улучшить осанку и координацию.

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