Дипломат Евстигнеева: мировой кризис вызван стремлением сохранить однополярный миропорядок

Заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что нынешний мировой кризис возник из-за стремления некоторых стран сохранить однополярный миропорядок. Ее слова передает РИА Новости.

По словам дипломата, ряд государств изо всех сил старается не допустить формирования новой справедливой системы международных отношений. Она подчеркнула, что именно это является ключевой причиной глубокого кризиса в мире. Евстигнеева отметила, что лидеры некоторых стран пытаются насадить «право сильного» и преследуют свои интересы, стремясь подменить универсальные нормы международного права «миропорядком, основанным на правилах».

Дипломат заявила, что происходящее оказывает значительное влияние на систему ООН. «Она подвергается серьезному испытанию на устойчивость и на эффективность выполнения своего мандата, ключевой элемент которого — предотвращение конфликтов. К сожалению, стало очевидно, что на фоне вызовов переломного периода ООН с этой задачей не справляется», — заключила Евстигнеева.

Ранее глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас обвинил США в навязывании миру идеи американской исключительности. Он заявил, что Вашингтон последовательно препятствует нормальному развитию других государств, в частности, целенаправленно замедляет процессы доколонизации.