Следствие по делу MH17 не установило личности членов экипажа «Бука»

Следствие по делу MH17 в Нидерландах не установило личности членов экипажа «Бука»

Прокуратура Нидерландов утверждает, что следствие не смогло установить, кто именно входил в экипаж зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук», из которого, как утверждают следователи, выстрелили в малайзийский Boeing, разбившийся в Донбассе в 2014 году. Об этом говорится в отчете, размещенном на сайте прокуратуры страны.

Следствие считает, что, установив личности экипажа ЗРК, можно найти ответ на вопрос о том, почему был сбит самолет.

В Гааге также проходит пресс-конференция по новым результатам расследования Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17.

Международная группа следователей прекратила расследование дела о крушении в Донбассе малайзийского Boeing из-за нехватки доказательств. Тем не менее прокуратура считает, что власти России причастны к крушению самолета.