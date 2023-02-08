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12:45, 8 февраля 2023Мир

Стало известно о решении Эрдогана по переносу выборов после землетрясения

Bloomberg: Эрдоган не станет переносить выборы президента, они пройдут 14 мая

Фото: Presidential Press Office / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял решение не переносить выборы главы государства, они пройдут 14 мая, как и планировалось. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Как стало известно изданию, Эрдоган имеет право отложить выборы на год в случае войны, но не в случае стихийного бедствия. Чтобы голосование произошло позднее установленного предельного срока, — он приходится на июнь — правящая Партия справедливости и развития должна достичь соглашения со своими политическими оппонентами. Только после него можно будет внести соответствующие поправки в Конституцию.

Канцелярия президента отказалась от комментариев.

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Елизавета Наумова
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