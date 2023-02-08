Шольц отправился в Париж для встречи с Зеленским

Канцлер Германии Шольц отправился в Париж на встречу с президентом Украины Зеленским

Канцлер Германии Олаф Шольц отправился в Париж, чтобы провести там встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она состоится вечером 8 февраля, пишет Reuters со ссылкой на неназванные источники.

Ранее стало известно, что Зеленский прилетит во Францию вечером 8 февраля, после визита в Лондон и встреч с представителями британских властей. В Париже его будет ждать президент республики Эммануэль Макрон. Кроме того, Зеленский должен посетить Брюссель.

Факт встречи Макрона, Шольца и Зеленского подтвердили в Елисейском дворце.

В Лондоне украинский политик встретился с премьер-министром Соединенного Королевства Риши Сунаком, а также главой Генштаба страны адмиралом Тони Радакином. Кроме того, провести аудиенцию с украинским политиком решил король Карл III.