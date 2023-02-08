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14:24, 8 февраля 2023Мир

Зеленский запланировал визит в Брюссель

Президент Украины Зеленский посетит Брюссель после встречи с премьером Британии

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Брюссель 9 февраля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломата Европейского союза (ЕС).

Уточняется, что украинский лидер запланировал визит после встречи с британским премьером Риши Сунаком в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Зеленский уже прибыл в королевство и встретился с премьером. Он также планирует выступить перед парламентом в Лондоне и посетить военные учения, где тренируются украинские военнослужащие.

Кроме того, провести аудиенцию с украинским политиком решил король Карл III. Отмечается, что встреча состоится в Букингемском дворце.

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Виктория Кондратьева
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