Зеленский запланировал визит в Брюссель

Президент Украины Зеленский посетит Брюссель после встречи с премьером Британии

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Брюссель 9 февраля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломата Европейского союза (ЕС).

Уточняется, что украинский лидер запланировал визит после встречи с британским премьером Риши Сунаком в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Зеленский уже прибыл в королевство и встретился с премьером. Он также планирует выступить перед парламентом в Лондоне и посетить военные учения, где тренируются украинские военнослужащие.

Кроме того, провести аудиенцию с украинским политиком решил король Карл III. Отмечается, что встреча состоится в Букингемском дворце.