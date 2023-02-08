Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:11, 8 февраля 2023Забота о себе

Актер Эштон Кутчер оглох на одно ухо из-за волчанки

Актер Эштон Кутчер частично оглох из-за болезни и не слышит фотографов на красной дорожке

Фото: Jonas Walzberg / dpa / Globallookpress.com

45-летний американский актер Эштон Кутчер в беседе с авторами подкаста Chicks in the Office рассказал, что мучается из-за осложнений волчанки (васкулита), мешающих ему на красной дорожке. Об этом сообщает издание People.

Кутчер пожаловался, что после болезни частично оглох. Из-за потери слуха, объяснил актер, он не слышал фотографов светской хроники и выглядел странно на недавней премьере романтической комедии «К тебе или ко мне?», в которой сыграл с Риз Уизерспун.

Я не очень хорошо слышу, глух на одно ухо, слышу только другим. Не понимаю, кто выкрикивает мое имя, а на красной дорожке многие кричат: «Риз, Эштон! Сюда! Посмотри сюда!» В какой-то момент думаешь, Боже, кошмар, посмотреть в камеру? Хорошо. Все, закончили? Отлично

Эштон Кутчерактер

О том, что Эштон Кутчер перенес волчанку, стало известно в августе 2022 года. Он признавался, что заболевание также повлияло на его опорно-двигательный аппарат. Ему понадобилось около года для восстановления.

Материалы по теме:
Сор из избы Кокаин на завтрак, отрезанный палец и слишком грязное белье: как судятся Джонни Депп и Эмбер Херд
Сор из избыКокаин на завтрак, отрезанный палец и слишком грязное белье: как судятся Джонни Депп и Эмбер Херд
17 июля 2020
«Порезал руку и заставил пить кровь» Как отношения звезды «Мира Дикого Запада» с Мэрилином Мэнсоном стали темой для кино?
«Порезал руку и заставил пить кровь»Как отношения звезды «Мира Дикого Запада» с Мэрилином Мэнсоном стали темой для кино?
22 марта 2022

Ранее Кутчер вспомнил, как однажды похвалил Гарри Стайлса за пение, не зная, что тот является известным певцом. На вечеринке, организованной соседом Кутчера, Стайлс исполнил одну из песен группы ABBA в караоке.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Российские войска ликвидировали более 140 бойцов ВСУ на донецком направлении
В Подмосковье спасли новорожденного с редкой кровью
Крупнейшая авиакомпания Турции приготовилась вывезти людей из зон землетрясения
Стало известно об опасениях врачей за состояние правой ноги Костомарова
EBay уволит сотни сотрудников
Премьер Британии заявил о желании добиться победы в этом году
Россиянам назвали самые трендовые вещи на весну 2023 года
Следователи прекратят расследование дела о крушении Boeing 777 в Донбассе
Лия Ахеджакова рассказала о снятии ее с репертуара «Современника»
Актер Эштон Кутчер оглох на одно ухо из-за волчанки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.