Актер Эштон Кутчер оглох на одно ухо из-за волчанки

Актер Эштон Кутчер частично оглох из-за болезни и не слышит фотографов на красной дорожке

45-летний американский актер Эштон Кутчер в беседе с авторами подкаста Chicks in the Office рассказал, что мучается из-за осложнений волчанки (васкулита), мешающих ему на красной дорожке. Об этом сообщает издание People.

Кутчер пожаловался, что после болезни частично оглох. Из-за потери слуха, объяснил актер, он не слышал фотографов светской хроники и выглядел странно на недавней премьере романтической комедии «К тебе или ко мне?», в которой сыграл с Риз Уизерспун.

Я не очень хорошо слышу, глух на одно ухо, слышу только другим. Не понимаю, кто выкрикивает мое имя, а на красной дорожке многие кричат: «Риз, Эштон! Сюда! Посмотри сюда!» В какой-то момент думаешь, Боже, кошмар, посмотреть в камеру? Хорошо. Все, закончили? Отлично Эштон Кутчер актер

О том, что Эштон Кутчер перенес волчанку, стало известно в августе 2022 года. Он признавался, что заболевание также повлияло на его опорно-двигательный аппарат. Ему понадобилось около года для восстановления.

Ранее Кутчер вспомнил, как однажды похвалил Гарри Стайлса за пение, не зная, что тот является известным певцом. На вечеринке, организованной соседом Кутчера, Стайлс исполнил одну из песен группы ABBA в караоке.